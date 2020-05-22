اعتقال  متهمين شاركا بقتل صاحبة صالون تجميل في كربلاء

2020/05/22 | 17:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الجمعة، عن اعتقال متهمين اثنين شاركا بقتل صاحبة صالون تجميل في محافظة كربلاء قبل ايام طعنا بالسكاكين “.وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز جرائم كربلاء تمكنت في ساعة متقدمة من ليلة امس، من القبض […]

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