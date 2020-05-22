العقابي: بعض المسؤولين

2020/05/22 | 17:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداتهم النائب عن تحالف سائرون، امجد العقابي، اليوم الجمعة، ان بعض المسؤولين "الفاشلين" في وزارة النفط يتعاملون بـ"نقس طائفي" مع الموظفين.وغرد العقابي على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا، ان "بعض المسؤولين الفاشلين في وزارة النفط والشركات النفطية يمارسون الطائفية مع الموظفين وابعاد المختصين والمهنيين عن مناصبهم".وأضاف "لن نسمح بذلك، العمل لبناء الدولة يحتاج إلى تكاتف".​بعض المسؤولين الفاشلين في وزارة النفط و الشركات النفطية يمارسون #الطائفية مع الموظفين و ابعاد المختصين و المهنيين عن مناصبهم.لن نسمح بذلكالعمل لبناء #الدولة يحتاج إلى تكاتف#الطائفية_دمار_العراق— النائب امجد العقابي (@mpamjed) May 22, 2020​​​

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