احكام قضائية مختلفة على تاجريّ مخدرات في ديالى

2020/05/22 | 17:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الجمعة، عن اصدار محكمة جنايات المحافظة احكاما مختلفة على اثنين من المتاجرين بالمخدرات.وقالت القيادة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "اصدرت محكمة جنايات ديالى الاولى حكماً بحق اثنين من المطلوبين بتهمة حيازة وتجارة المواد المخدرة وهم كل من المدان (ح.أ) والذي صدر الحكم بحقه بالسجن لمدة ثمان سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار".وأضافت ان "المدعو (ع.ح) صدر بحقه حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار".

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