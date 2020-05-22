2020/05/22 | 17:25 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وكالات قالت السلطات الفيدرالية في #الولايات_المتحدة، إنها تعتزم «إعادة قطعة أثرية نادرة عمرها 3500 سنة، إلى #العراق، بعد أن تم بيعها لسلسلة متاجر التجزئة “هوبي لوبي” الأميركية».
وزارة العدل الأميركية ذكرَت في بيان، أن «أصل…
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قريباً: قطعَة “حلم جلجامش” الأثرية في العراق) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وزارة العدل الأميركية ذكرَت في بيان، أن «أصل…
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قريباً: قطعَة “حلم جلجامش” الأثرية في العراق) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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