قريباً: قطعَة “حلم جلجامش” الأثرية في العراق

2020/05/22 | 17:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات قالت السلطات الفيدرالية في #الولايات_المتحدة، إنها تعتزم «إعادة قطعة أثرية نادرة عمرها 3500 سنة، إلى #العراق، بعد أن تم بيعها لسلسلة متاجر التجزئة “هوبي لوبي” الأميركية».وزارة العدل الأميركية ذكرَت في بيان، أن «أصل…

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