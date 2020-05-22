الاستخبارات العسكرية تعلن عبر “العهد نيوز” الاستيلاء على عجلة تحمل متفجرات مخفية داخل عمارة متضررة في الفلوجة

2020/05/22 | 17:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف مصدر امني في الاستخبارات العسكرية اليوم الجمعة ، ان قوة امنية تمكنت من الاستيلاء على عجلة مخفية داخل عمارة متضررة جراء العمليات الارهابية محملة بمادة الـ تي ان تي شدة الانفجار في مدينة الفلوجة .وقال المصدر في تصريح لوكالة “العهد نيوز”، ان “قوة امنية مشتركة شعبة مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة […]

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