برامج تعليم السباحة في ميسان وتحذير من السباحة بدجلة

2020/05/22 | 17:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية رياضة وشباب ميسان، الجمعة عن تنظيمها برامج تعليم السباحة لأهالي المحافظة وقال مدير شباب ميسان شريف البخاتي عند زيارته مسبح “كرين لاند” وسط العمارة أن المديرية أقامت مسابقات لتعليم السباحة خلال هذا الصيف وأضاف أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات لمسابح المحافظة لغرض التعاون والتنسيق المشترك لفتح دورات في تعلم […]

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