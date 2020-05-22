عراقيون أصيبوا بغارة نفذها التحالف منذ سنوات على الجهاديين في الحويجة يطالبون بالتعويض

2020/05/22 | 17:29 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تم تصوير هذا الفيديو في الحويجة بعد أشهر من بدء الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".



تعرضت المدينة العراقية حينها إلى غارات ليلية نفذها التحالف الدولي، دمرت ما كان ورشة تابعة للجهاديين يتم فيها إعداد السيارات المفخخة. بعد خمس سنوات لا تزال الذكريات عالقة في أذهان المدنيين، فقد تسببت صواريخ التحالف في تفاعل تسلسلي بسبب وجود عشرات الأطنان من المتفجرات في الورشة، أدى إلى مقتل ما بين 70 و170 مدنيا وجرح المئات، فضلا عن تدمير حوالي 500 مسكن.



ويسعى سكان الحويجة الآن، إلى الحصول على اعتراف بوقوع خطأ عسكري وتعويضات مالية لعائلات الضحايا.

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