السلطات الباكستانية تؤكد وجود ناجين في تحطم الطائرة

2020/05/22 | 17:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قال مسؤول حكومي إن راكبا واحدا على الأقل نجا من حادث تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية، اليوم الجمعة، في منطقة سكنية في مدينة كراتشي تحمل على متنها 91 راكبا.تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية من طراز إيرباص A – 320 بالقرب من مطار كارتشي، 22 مايو 2020 ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث […]

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