 الاستخبارات تضبط عجلة تحمل 10 براميل تي ان تي شديدة الانفجار في الفلوجة

2020/05/22 | 17:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مصدر امني في الاستخبارات العسكرية ، الجمعة، ضبط عجلة محملة بـ 10 براميل من مادة الـ تي ان تي شديدة الانفجار في مدينة الفلوجة .وقال المصدر في تصريح لـ / المعلومة/ ان ” قوة من شعبة مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء 41 نفذت عملية امنية […]

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