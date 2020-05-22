وزير الصحة يشيد بجهود خلية الازمة في كربلاء ويعتبرها الأولى في فرض الاجراءات الصحية

2020/05/22 | 17:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أشاد وزير الصحة حسن التميمي بدور خلية الازمة في كربلاء لمواجهة ازمة فيروس كورونا.وقال التميمي في مؤتمر صحفي عقده مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي ومدير دائرة الصحة وحضرته المعلومة إن “كربلاء من اولى المحافظات التي فرضت إجراءات صحية ووقائية ضد فيروس كورونا وجهود خلية الأزمة واضحة في السيطرة على الفيروس والحد من انتشاره”.[…]

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