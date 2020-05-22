الحلبوسي يدعو شيخ الأزهر إلى زيارة العراق

2020/05/22 | 17:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، دعوة رسمية لشيخ الأزهر لزيارة العراق.

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