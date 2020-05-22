وزير الصحة يصل كربلاء ويبحث الوضع الصحي واليات مواجهة كورونا فيها

2020/05/22 | 17:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..افاد مصدر مسؤول في الحكومة المحلية ان محافظ كربلاء نصيف الخطابي ناقش مع وزير الصحة حسن التميمي حال وصوله المحافظة اهم الملفات الصحية ومواجهة كورونا.وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان “وزير الصحة وصل الى كربلاء وعقد اجتماعا مع المحافظ ومدير دائرة الصحة لمناقشة الوضع الصحي واليات محاربة فيروس كورونا والحد من انتشاره”.واضاف ان “الخطابي […]

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