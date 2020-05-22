الامانة العامة لمجلس الوزراء تصدر توضيحا بشأن منظمة كوير المدافعة عن المثليين

2020/05/22 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

الامانة العامة لمجلس الوزراء تنفي السماح لمنظمة كوير المدافعة عن المثليين بالعمل داخل العراق

بغداد اليوم-متابعة

أكد الفلكي السعودي محمد بن ردة الثقفي، أن يوم غد السبت هو المتمم لشهر رمضان، ليكون الأحد أول أيام عيد الفطر.

ونقل موقع "سبق" عن الثقفي قوله: "حسب المعطيات والحسابات الفلكية لمنازل القمر فقد اتضح أن القمر يغرب ق

نائب عن سائرون يتحدث عن ’’ممارسات طائفية’’ بوزارة النفط وشركات نفطية تمارس مع الموظفين

بغداد اليوم- بغداد

تحدث النائب عن سائرون، أمجد العقابي، الجمعة (22 ايار 2020)، عن "ممارسات طائفية"، بوزارة النفط وشركات نفط

بغداد اليوم- خاص

اكد النائب عن محافظة نينوى، ميزر حماد، الجمعة (22 ايار 2020)، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جاد في إنهاء ملف ’’المغيبين والمختطفين’’ وكشف مصيرهم.

وقال حماد في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ملف المغيبين

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