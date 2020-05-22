2020/05/22 | 17:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة استغلت مقدمة البرامج البريطانية الشهيرة، سوزانا قنسطنطين، فترة الحجر الصحي المنزلي، وأجرت تجربة فريدة امتنعت فيها عن غسل شعرها بالشامبو لمدة 6 أسابيع.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المذيعة وقبل بدء تجربتها كانت قد اطلعت على بعض نظريات معارضي غسل الشعر بالشامبو الذي يحتوي على مواد كيميائية، والذين يعتقدون “أن الشعر في حال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مذيعة شهيرة تروي تجربتها بعد أن امتنعت عن غسل شعرها بالشامبو 6 أسابيع) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مذيعة شهيرة تروي تجربتها بعد أن امتنعت عن غسل شعرها بالشامبو 6 أسابيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).