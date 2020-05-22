هل سيتجه العراق إلى “مناعة القطيع” لكبح كورونا؟.. وزير الصحة يعلن عن قرار بعودة الحياة ودوام الدوائر والجامعات

2020/05/22 | 17:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طمأن وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الجمعة، المواطنين بأن جميع الارقام التي تعلن بشأن كورونا هي صحيحة، فيما اشار الى انه تم اتخاذ قرار بامكانية التعايش مع كورونا وفتح الدوائر والجامعات والمدارس.وقال التميمي في مؤتمر صحافي عقده اليوم في كربلاء وحضرته يس عراق، ان “المستشفى التركي فيه مشاكل كثيرة وعن قريب […]

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