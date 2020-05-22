هل أجازت بغداد لمنظمة

2020/05/22 | 17:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي يوم الجمعة السماح لمنظمة مدافعة عن حقوق المثليين بالعمل في العراق.

وقالت الأمانة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تنفي السماح لمنظمة كوير المدافعة عن المثليين بالعمل داخل العراق".

و"عراق كوير" هي المنظمة الوطنية الأولى والوحيدة المعنية بحقوق المثليين في العراق، رغم عدم منحها الإجازة للعمل في البلاد.

وتأسست المنظمة في آذار/مارس 2015 من قبل أمير عاشور وهو أيضاً مديرها التنفيذي، وفق ما ورد في موقع المنظمة على الانترنت.

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