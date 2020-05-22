بريطانيا تسجل اكثر من 3200 اصابة و351 وفاة جديدة بكورونا

2020/05/22 | 17:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعلنت الوزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل اكثر من 3200 اصابة و351 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.قالت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس، إن "إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في المملكة المتحدة أصبح بذلك 36 ألفاً و393 حالة بعد تسجيل 351 وفاة جديدة".واضافت انها سجلت خلال آخر 24 ساعة ارتفاعا ملموسا في حصيلة الإصابات اليومية، برصيد 3287 إصابة جديدة مقابل 2615 في اليوم السابق.وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في المملكة منذ بداية الوباء إلى 254 ألفاً و195.وخضع أكثر من 80 ألف شخص في المملكة المتحدة لفحص كورونا خلال اليوم الأخير، ليتجاوز العدد الإجمالي 2.144 مليون شخص.

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