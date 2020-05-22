ديالى تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا

2020/05/22 | 17:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مدير اعلام دائرة صحة ديالى، فارس العزاوي، اليوم الجمعة، عن تسجيل اربع اصابات جديدة بفيروس كورونا.وقالت العزاوي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "وصلت نتائج التحاليل المختبرية لخمس حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، واحدة سالبة واربع اصابات جميعها موجبة اي مصابة بالمرض".وبين ان "حالة واحدة في قضاء المقدادية لرجل بعمر 34 عاما، واصابة لرجل بعمر 39 عاما في منطقة الهويدر، واصابة لرجل بعمر 47 عام في التكية بقضاء بعقوبة، وطفل في خان لوالوة ملامس للمصاب".وتابع العزاوي "نهيب المواطنين الالتزام بقرارات خلية الازمة حفاظا على سلامتهم".

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