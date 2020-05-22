وزير الصحة يعلن عن قرار بفتح الدوائر والجامعات

2020/05/22 | 17:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز طمأن وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الجمعة، المواطنين بأن جميع الارقام التي تعلن بشأن كورونا هي صحيحة، فيما اشار الى انه تم اتخاذ قرار بامكانية التعايش مع كورونا وفتح الدوائر والجامعات والمدارس.وقال التميمي في مؤتمر صحافي عقده اليوم في كربلاء وحضرته العهد نيوز، ان “المستشفى التركي فيه مشاكل كثيرة وعن قريب نعلن […]

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