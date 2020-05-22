كوردستان تعلن تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا


كوردستان تعلن تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا
2020/05/22 | 18:01 - المصدر: كردستان 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كوردستان تعلن تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في دهوك

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