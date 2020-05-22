القوات الامنية تلقي القبض على قتلة الشاب بعد مرور ٤٨ ساعة من ارتكابهم الجريمة وسط الحلة

2020/05/22 | 18:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز القت القوات الامنية في بابل ، اليوم الجمعة ، القبض على منفذي جريمة قتل الشاب محمد علي سليم في أقل من ٤٨ ساعة من ارتكابها وسط مدينة الحلة.وذكر بيان لشرطة المحافظة تلقت ” العهد نيوز ” نسخة منه ان ” فريق العمل الذي شكل بإشراف ومتابعة قائد شرطة بابل اللواء الحقوقي علي […]

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