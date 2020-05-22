سرعة إنترنت تتيح تحميل 1000 فيلم -HD- بأقل من ثانية

2020/05/22 | 18:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)..سجل علماء أسرع اتصال بالإنترنت عالميا في أستراليا، حيث يمكن تحميل ألف فيلم بجودة عالية “HD” في أقل من ثانية واحدة، بحسب صحيفة “دالي مايل” البريطانية.وسجل فريق من جامعات “سوينبيرن” و”موناش” و”RMIT”، سرعة إنترنت قدرها 44.2 تيرابت في الثانية ضمن دراسة جديدة، وهي المرة الأولى التي يتم تسجيل فيها سرعة بهذا القدر.وتعتبر […]

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