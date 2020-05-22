صفاء هادي: أفتقد زملائي وحماس وأجواء كرة القدم

2020/05/22 | 18:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشارك نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم، صفاء هادي، اليوم الجمعة، في الحملة التي أطلقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والهادفة لتحقيق التأثير الإيجابي من خلال نشر رسالة الأمل والوحدة، ضمن جهود التوعية العامة وتشجيع الناس في جميع أرجاء العالم على القيام بدورهم في إيقاف انتشار فايروس كورونا.وقال المحترف العراقي في نادي كريليا سوفيتوف الروسي، صفاء هادي، في حديث لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، انه "خلال الأشهر القليلة الماضية، شكلت تضحيات العاملين في مجال الصحة والعاملين في الوظائف الأساسية مصدر إلهام لكل الناس، وأريد أن أعبر عن امتناني الكبير للعاملين في الخطوط الأمامية والذين يخاطرون بحياتهم من أجل إنقاذ الآخرين".وأضاف "كما هو الحال بالنسبة لجميع اللاعبين، فإنني أفتقد زملائي والأجواء داخل الملعب وحماسة الجماهير وأحداث كرة القدم، ولكن في ظل انتشار فيروس كورونا، فإن الشيء الأهم بالنسبة لنا هو أن نعتني بأنفسنا، وبكل من نحب".وأوضح "أدعو الجميع لإتباع نصائح السلطات الصحية المحلية، والمحافظة على الروح الإيجابية، كي نواصل القيام بدورنا في كسر سلسلة انتشار المرض، ودعم الطواقم الطبية التي تكافح انتشار هذا الوباء العالمي".

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