المرور : إجراءات جديدة بشأن مركبات الإقليم وتطبيق الغرامة لمخالفي الحظر

2020/05/22 | 18:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية المرور العامة عن إجراءات جديدة بشأن نقل ملكية المركبات التي تحمل لوحات إقليم كردستان الى بغداد.

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