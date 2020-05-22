2020/05/22 | 18:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)..نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي يوم الجمعة السماح لمنظمة مدافعة عن حقوق المثليين بالعمل في العراق.وقالت الأمانة في بيان لها اليوم الجمعة ، إنها “تنفي السماح لمنظمة كوير المدافعة عن المثليين بالعمل داخل العراق”.و”عراق كوير” هي المنظمة الوطنية الأولى والوحيدة المعنية بحقوق المثليين في العراق، رغم عدم منحها الإجازة للعمل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة مجلس الوزراء تجيب على السماح لمنظمة مدافعة عن المثليين بالعمل بالعراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة مجلس الوزراء تجيب على السماح لمنظمة مدافعة عن المثليين بالعمل بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).