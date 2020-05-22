وزير التعليم يعفي عدنان العربي من مهام المتحدث باسم الوزارة ويسمّي بديلاً عنه

2020/05/22 | 18:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأنهى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الجمعة، المتحدث باسم الوزارة عدنان العربي، من مهامه وتكليف آخر بدلاً عنه.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في إشعار اطلعت عليه "كلكامش برس"، أن وزير التعليم "وجه بتكليف الدكتور حيدر جبر العبودي ناطقاً ومتحدثاً رسمياً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدلاً عن عدنان العربي".

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