مكتب السيستاني يتوقع رؤية هلال عيد الفطر يوم...؟

2020/05/22 | 18:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء في كراس مواقيت الاهلة الصادر عن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني الموعد المتوقع لرؤية هلال عيد الفطر المبارك....

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