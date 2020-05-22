سلطة الطيران العراقي تعلن استمرار تعليق الرحلات الجوية

2020/05/22 | 18:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، استمرار تعليق الرحلات الجوية لغاية 31 آيار الحالي.وقال مدير إعلام سلطة الطيران جهاد الدراجي في بيان تلقته “يس عراق”، إنه “تم تعليق الرحلات الجوية في البلاد لغاية 31 آيار، وقرار تعليق الرحلات الجوية يشمل جميع الرحلات الداخلية والخارجية في البلاد باستثناء الرحلات الخاصة لإجلاء العراقيين […]

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