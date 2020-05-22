الحلبوسي ينهئ أمير الكويت ورئيس مجلس الأمة بعيد الفطر

2020/05/22 | 18:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادهنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، أمير الكويت ورئيس مجلس الأمة الكويتي، بحلول عيد الفطر.وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن الأخير "أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".وتمنى الحلبوسي أن "يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمان".كما هنأ الحلبوسي رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم بمناسبة عيد الفطر المبارك.من جهته أشاد الغانم خلال الاتصال بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً للعراق الاستقرار والازدهار.

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