وزير الشباب يتدخل لحل الازمة بين التطبيعية والاندية بشأن استئناف الدوري

2020/05/22 | 18:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت وزارة الشباب والرياضة، الجمعة، تدخل وزيرها لحل الازمة بين التطبيعية والاندية بشأن استئناف الدوري.

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