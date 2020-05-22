السيد نصر الله: مواجهة امريكا هي معركتنا الحقيقة وغير المقاومة مضيعة للوقت

2020/05/22 | 18:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]وجه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كلمة في يوم القدس العالمي.

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