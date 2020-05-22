الدهلكي : ينتقد احزاب تتاجر بالدماء والقضايا العربية برفع صور تتناغم مع شعارات ايران

2020/05/22 | 18:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… انتقد النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي قيام بعض الاحزاب المتاجرة بالدماء والقضايا العربية برفع صور تتناغم مع شعارات ايران وحملت صورا لشخصيات لا ترتبط بالعراق، فيما شدد ان ديالى محافظة عراقية وليست تابعةلفلسطين او ايران.وقال الدهلكي في بيان له تلقته ( المستقلة) ان “شوارع ديالى وخاصة تقاطع القدس تم ملاها بلافتات تحمل صور لشخصيات ايرانية […]

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