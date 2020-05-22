السيد نصر الله: سنصلي في القدس ونحن اليوم أقرب ما نكون إلى تحريرها وقوة العراق تتنافى مع المشروع الصهيوني

2020/05/22 | 18:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم الجمعة بمناسبة يوم القدس العالمي، إن “فلسطين من البحر إلى النهر ملك الشعب الفلسطيني ويجب أن تعود إليه، ونحن سنصلي في القدس ونحن اليوم أقرب ما نكون إلى تحريرها”.وقال السيد نصر الله إن “يوم القدس يأتي أيضاً بالتزامن مع ذكرى انتصار 25 […]

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