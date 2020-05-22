مستثمر أمريكي مخضرم: الاتحاد الأوروبي قد يتفكك بسبب كورونا

2020/05/22 | 18:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد الملياردير الأمريكي جورج سوروس، إن الاتحاد الأوروبي قد يتفكك في أعقاب جائحة فيروس كورونا، ما لم يصدر سندات دائمة لمساعدة أعضائه الضعاف كإيطاليا.وقال سوروس البالغ 89 عاما، إن الضرر الذي لحق باقتصاد منطقة اليورو من فيروس كورونا سيستمر “لفترة أطول مما يعتقد معظم الناس”، مضيفا أن التطور السريع للفيروس يعني أنه سيكون […]

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