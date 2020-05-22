الصحة تعلن الموقف الوبائي للمصابين بكورونا في العراق

2020/05/22 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفيروس كورونا المستج...





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