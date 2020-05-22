وزير الصحة العراقي: اتخذنا قرارا بإمكانية التعايش مع كورونا وفتح الدوائر والجامعات والمدارس

2020/05/22 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أكد وزير الصحة حسن التميمي، الجمعة (22 آيار 2020)، أن نتائج اختبارات فيروس كورونا تعلن بإشراف منظمة الصحة العالمية، فيما أشار إلى أنه تم اتخاذ قرار بإمكانية التعايش مع كورونا وفتح الدوائر والجامعات والمدارس.وقال التميمي في مؤتمر صحافي عقده اليوم في كربلاء إن "المستشفى التركي فيه مشاكل كثيرة وعن قريب نعلن افتتاحها وإدخالها بالخدمة الصحية"، لافتا إلى أن "الوزارة جادة في تذليل المعوقات التي حالت دون افتتاح مستشفى الإمام الحسن المعروفة بالمستشفى التركي".وبيّن التميمي أن "جميع الأرقام التي تعلن بعدد الإصابات بكورونا هي صحيحة"، مشيرا إلى أنه "تم اتخاذ قرار بإمكانية التعايش مع كورونا ويتم اتخاذ الوقاية وتفتح الدوائر والجامعات والمدارس".وأضاف أن "نتائج اختبارات كورونا تعلن بإشراف منظمة الصحة العالمية وليس لدى الوزارة شيء تخفيه"، مبينا "سعي الوزارة لزيادة عمليات الفحص لتصل إلى عشرة آلاف فحص باليوم للسيطرة عليه".

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا، في المحافظة، للساعات الـ24 الماضية.

وقال مدير الصحة العامة في دائرة صحة ديالى نبيل فاضل في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ديالى سجلت اليوم 4 حالات مؤكدة بفيروس كورو

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، الجمعة (22 أيار 2020)، تسجيل 25294 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، و1263 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي، خلال يوم أمس الخميس.

وأكدت الجامعة التي أطلقت م

بغداد اليوم- كردستان

ما زال فيروس كورونا المستجد يواصل حصده للأرواح البشرية، ويصيب الآلاف يومياً من البشر في أغلب أنحاء العالم، إلا أن الفيروس لا يترك آثاراً بشرية فقط، بل ساهم بأزمة اقتصادية جعل العالم يعاني منها، وخصوصاً البلدان النامية التي تحا

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