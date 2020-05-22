وزير التعليم يكلف ناطقا رسميا جديدا للوزارة بدلا عن عدنان العربي

2020/05/22 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي، الجمعة، تكليف حيدر العبودي ناطقا رسميا جديدا للوزارة بدلا عن عدنان ال...





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