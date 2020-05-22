افتتاح كورنيش دجلة في العمارة بلمسات فنية ومعمارية حديثة

2020/05/22 | 18:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المسقلة)/علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ ميسان علي دواي، مساء الخميس، مشروع تأهيل وتطوير شارع دجلة المرحلة الأولى (كورنيش السرية والسراي) وقال دواي في حفل الافتتاح أن المشروع تم تنفيذه من قبل شركتي (أفق المنصور) و (شمعة العراق) ضمن مشاريع تنمية الأقاليم لمحافظة ميسان واشار إلى ان هذا المشروع هو مرحلة أولى ،و هي جزء من مشروع […]

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