الصحة العراقية تسجّل 87 إصابة بكورونا وارتفاع جديد لعدد حالات الوفاة

2020/05/22 | 18:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي لإصابات كورونا في العراق.أدناه نص بيان وزارة الصحة: الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق تم فحص ( ٦٠٧٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق […]

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