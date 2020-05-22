العراق يسجّل 87 إصابة بكورونا وبغداد تتصدر المحافظات في الوفيات

2020/05/22 | 18:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق.وقالت الصحة في موقفها، إنه “تم فحص (6070) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (175830)، وسجلت في المختبرات لهذا اليوم (87) إصابة […]

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