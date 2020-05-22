2020/05/22 | 18:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/منصور جهانی/..تم الاعلان عن جاهزية عرض فيلم “حلم سهراب” الفيلم الخامس عشر لـ “علي قوي تن” والذي يتناول قصة الشاعر الايراني البارز “سهراب سبهري” بعد عامين من الانتاج وبدعم من مؤسسة فارابي للسينما.وقال مخرج الفيلم (علي قويتن): “حلم سهراب” يحكي قصة أحد أكثر الشعراء شعبية في ايران و بالتأكيد سيحب المشاهدين رؤية قصة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيلم “حلم سهراب” عن الشاعر الايراني “سهراب سبهري” جاهز للعرض) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيلم “حلم سهراب” عن الشاعر الايراني “سهراب سبهري” جاهز للعرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).