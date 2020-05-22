صور لشخصيات إيرانية وأخرى تَتبعها في شوارع العراق: استفزازً لا ينتهي

2020/05/22 | 18:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن استفزاز الميليشيات الموالية لـ #إيران في #العراق لا تنتهي، فمن استفزاز لآخر، بات العراقيون يذوقون الويلات، ويتجرّعون المرارة، والحسرات والآهات ما تكاد تتركهم.آخر استفزاز قامت به الميليشيات، هو وضع يافطات كبيرة تحمل…

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