إحالة كادر إعلامي في قناة العراقية الى التحقيق على خلفية مشاركتهم في التظاهرات

2020/05/22 | 18:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أمر رئيس شبكة الاعلام العراقي فضل فرج الله بإحالة كادر اعلامي مكون من (مراسل حربي، مقدم برامج، مخرج، مصمم) الى الدائرة القانونية للتحقيق معهم، على خلفية مشاركتهم في التظاهرات التي عمت مدن وسط وجنوب البلاد.ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عن علي جواد، ونصير لازم، وعلي مفتن، وحسام فلاح، وحيدر جواد قولهم انهم استدعوا […]

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