العراق يسجل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم

2020/05/22 | 18:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 87 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد هذا اليوم.وقالت الوزارة في بيان تلقت/المعلومة/ نسخة منه، إنه “تم فحص ( ٦٠٧٠) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٧٥٨٣٠).واضافت: “سجلت في […]

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