خلال 24 ساعة.. 7 وفيات و87 إصابة بكورونا في العراق

2020/05/22 | 18:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الجمعة تسجيل ٧ وفيات و٨٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم فحص ( ٦٠٧٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٧٥٨٣٠)".

وأضافت، "سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٨٧) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٦

بغداد/ الكرخ: ٢١

مدينة الطب: ١

البصرة: ٢

النجف: ١

السليمانية: ٥

اربيل : ٥

ديالى: ٤

كربلاء: ٣

المثنى: ٦

نينوى: ١

ذي قار: ١٢

وأشارت إلى تماثل ٤٩ حالة للشفاء، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٠

بغداد / الكرخ: ١٦

مدينة الطب: ١١

البصرة: ٩

ذي قار: ٣

أما بشأن الوفيات، أوضحت الوزارة أن ٧ حالات موزعة كالتالي: ٥ حالات في بغداد/ الرصافة، وحالتان في مدينة الطب.

وأشارت إلى أن مجموع الإصابات وصل إلى ٣٩٦٤، ومجموع حالات الشفاء: ٢٥٣٢، والراقدين الكلي: ١٢٨٥، ومجموع الوفيات: ١٤٧.

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