عصير فوائد مذهلة لعصير الليمون

2020/05/22 | 18:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يقدم عصير الليمون فوائد مذهلة للصحة، إذ يساعد في تحسين الهضم، وإزالة السموم من الجسم، وتعزيز فقدان الوزن.وذكر تقرير نشره موقع “ميديكان نيوز توداي”، أن عصير الليمون مصدر غني بفيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، ويوفر عصير ليمونة واحدة نحو 21% من القيمة اليومية التي يحتاجها الجسم من فيتامين سي.وأشار التقرير […]

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