شركة الاسمدة الجنوبية تجهز الزراعة بـ110 آلاف طن مـن السماد

2020/05/22 | 18:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت الشركة العامة لصناعـة الأسمدة الجنوبية، اليوم الجمعة، عن تجهيز وزارة الزراعة بـ110 آلاف طن من سماد اليوريا.وقالت الشركة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تم تجهيز الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بكمية 110 آلاف طن من سماد اليوريا وتحقيق إيرادات بقيمة 50 مليار دينار للفترة من 1/1/2020 ولغاية 18/5/2020".وأضافت أن "الكوادر الهندسية والفنية في الشركة بذلت جهوداً كبيرة ومازالت تواصل بذل الجهود لديمومة عجلة الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية رغم الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها البلد".وأكدت الشركة على "المضي بجعل الشركة رابحة كما في العام الماضي 2019 والاستمرار بعملية تسويق الإنتاج من سماد اليوريا حسب العقد المبرم مع وزارة الزراعة".

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