الصحة تسجل 87 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا في العراق

2020/05/22 | 18:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 87 إصابة وسبع وفيات جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق.وقالت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تم فحص 6070 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 175 ألفاً و830 نموذجاً".وبينت أن "المختبرات سجلت لهذا اليوم 87 إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي: 26 إصابة في جانب الرصافة، و21 في جانب الكرخ، وإصابة واحدة في مدينة الطب ببغداد، و12 في ذي قار، و6 في المثنى، و5 في كل من السليمانية وأربيل، و4 في ديالى، و3 في كربلاء، و2 في البصرة، وإصابة واحدة في كل من النجف ونينوى".وأشارت إلى تسجيل "7 حالات وفاة بالفيروس، و5 منها في جانب الرصافة، و2 في مدينة الطب ببغداد".وأضافت أنه "تم شفاء 49 حالة، موزعة بواقع: 16 حالة في جانب الكرخ، و11 في مدينة الطب، و10 في جانب الرصافة من بغداد، و9 في البصرة، و3 في ذي قار".وذكرت الوزارة أن "مجموع الإصابات بلغ 3964، والوفيات 147، وحالات الشفاء 2532، وعدد الراقدين الكلي 1285".

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