ذي قار تسجل 12 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/22 | 18:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…افاد مصدر طبي في دائرة صحة دي قار بتسجيل 12 اصابة جديدة بفايروس كورونا في ذي قار.وقال المصدر لل( المستقلة)..اليوم “انه تم تسجيل 12 اصابة جديدة بفايروس كورونا بقضاء الإصلاح شرقالناصرية، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة“.واضاف انه “تم نقل المصابين الى الحجر الصحي“.( النهاية)

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