سراب الديمقراطية البرجوزاية-2 - سعيد مضيه

2020/05/22 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه سراب الديمقراطية البرجوازية_2 في الحلقة السابقة شرح خبير الاقتصاد السياسي، روب اوري أسلوب الشركات الاقتصادية الكبري في السيطرة على السياسة، حتى أنها تبت قسي القضايا السياسية قيل إجراء الانتخابات وتحصر الصراع على المقاعد المنتخبة بين ممثليها من السياسيين.



ثم بين الأكاديمي هنري غيروكس: مثقف ماركسي كبير، مختص بقضايا التربية والثقافة النقديتين، واحدث كتبه التعليم المختل في أميركا: الحرب ضد ا ......





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